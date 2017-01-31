 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة!

جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة!
المناطق_الرياض

لا يكف “واتساب” عن العمل على إحداث المزيد من التغييرات والتحسينات على التطبيق الذي بات “ضرورة” حتمية على كل هاتف ذكي حول العالم، محققاً أرباحاً طائلة من يوم إطلاقه.

وجديد تطبيق المراسلات الفورية، تحديث أفسح المجال أمام المستخدمين لمشاركة موقعهم الجغرافي في الزمن الفعلي. هكذا إذاً أضحى يمكن لأصدقائك خلال المحاثة معرفة وتتبع مكان تواجدك!

وفي هذا السياق، أوضح الموقع الرسمي للتطبيق أن الميزة متاحة على نسخة (2.17.3.28) لنظام “آي أو أس” و”أندرويد”، لكن يجب تفعيل تلك الميزة يدوياً.

وأورد موقع “360 تيك”، أن لقطات الشاشة في الهواتف الذكية تبرز طريقة عرض الميزة، لتفعيلها لفترة زمنية محددة أو حتى إشعار آخر بحيث يمكن إيقافها يدوياً. وذكر أن هذه الميزة مختلفة عن مشاركة الموقع الجغرافي وهي الميزة المتاحة منذ أعوام، ولكن هذه الميزة توفر تتبع التحركات في الزمن الفعلي لحظة بلحظة خلال مدة السماح، بما معناه أنه لم يعد هناك مجالاً للفرار- إن فعلت تلك الميزة طبعاً-.

يشار إلى أن هذه الميزة كانت متاحة في تطبيق «iMessage» على الآيفون، لكن بأسلوب مختلف، إذ يمكن للمستخدم أن يطلب من آخر إرسال موقعه الجغرافي في الزمن الفعلي أو يبدأ المستخدم الآخر بإرسال موقعه من تلقاء نفسه، ويمكن أن تعمل هذه الميزة لفترة مؤقتة أو دائمة.

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