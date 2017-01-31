 الأحمر يجدد دعوة منتسبي الجيش اليمني السابق بالانخراط في صفوف الشرعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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الأحمر يجدد دعوة منتسبي الجيش اليمني السابق بالانخراط في صفوف الشرعية

الأحمر يجدد دعوة منتسبي الجيش اليمني السابق بالانخراط في صفوف الشرعية
المناطق - اليمن

جدد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي الأحمر، دعوته لضباط وأفراد الجيش اليمني السابق للانخراط في صفوف الشرعية والإسهام في وضع حد للانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق أفراد من منتسبي الجيش والأمن.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعاً لقيادة المنطقة العسكرية السابعة وقادة المقاومة بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد المقدشي، اطلع خلاله على مستجدات الأوضاع والخطط الميدانية وما يحرزه الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمساندة التحالف من انتصارات كبيرة ضد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في سبيل استعادة الدولة اليمنية.

وثمن نائب الرئيس اليمني دعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة وإسنادهم المتواصل للشرعية في اليمن، مؤكداً أن هذا الدور الأخوي سيظل نموذجاً يُحتذى به في العلاقات الأخوية المتينة والصادقة بين اليمن وتلك الدول وفي مقدمتها المملكة ونموذجاً في تجسيد العمل المشترك وحَمْل الهم المشترك ودرء المؤامرات التي تستهدف الهوية اليمنية.

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