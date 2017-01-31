 الفتح يتعاقد مع لاعب أتليتكو مدريد “الوسلاتي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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الفتح يتعاقد مع لاعب أتليتكو مدريد “الوسلاتي”

الفتح يتعاقد مع لاعب أتليتكو مدريد “الوسلاتي”
المناطق_الرياض

تعاقدت إدارة الفتح مع عبدالقادر الوسلاتي لاعب الأفريقي التونسي والمتكون في أكاديمية أتليتكو مدريد الإسباني بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، بينما وافقت على إعارة محمد أبو سبعان إلى فريق التعاون لذات المدة.

وبدأ الوسلاتي (25 عاماً) مشواره الكروي بقميص أتليتكو مدريد الإسباني في 2012 وخاض معه مباراة رسمية، قبل أن ينتقل إلى مواطنه نومانسيا مطلع موسم 2014-2015، وفي نهاية ذلك الموسم انتقل إلى الأفريقي التونسي، كما خاض مباراتين مع منتخب تونس.

وفي المقابل، انضم أبو سبعان إلى صفوف الفتح مطلع الموسم الجاري قادماً من اتحاد جدة، ولعب 9 مباريات بقميص الفريق الأحسائي.

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