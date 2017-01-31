 تحذيرات من مواقع تدعي ارتباطها بحساب المواطن.. و هذة وسائل الوقاية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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تحذيرات من مواقع تدعي ارتباطها بحساب المواطن.. و هذة وسائل الوقاية

تحذيرات من مواقع تدعي ارتباطها بحساب المواطن.. و هذة وسائل الوقاية
المناطق_الرياض

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، إلى عدم التعامل مع المواقع التي تطلب البيانات الشخصية للتسجيل في برنامج حساب المواطن، الذي سيشكل مظلة للدعم الحكومي المالي المباشر للمواطنين.

وشدد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة المهندس ماجد العصيمي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، على عدم إفشاء المعلومات الشخصية والخاصة لغير الجهات الرسمية، مؤكدا أن البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن هي القناة الوحيدة لتسجيل البيانات في البرنامج، لافتاً إلى أنه سيعلن النطاق الرسمي لها لاحقاً وفقا لـ”العربية نت”.

ومن المقرر فتح باب استقبال تسجيل المواطنين في البرنامج عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن الأربعاء المقبل، فيما يعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، لتحقيق “رؤية المملكة 2030″، واستيعاب طموحاتهـا ومتطلباتها.

وهناك 5 وسائل لتحصين الحسابات هي :
• الحفاظ على كلمات المرور وعدم إفشائها لأي كان
• عدم كتابة كلمات المرور على أوراق يمكن الوصول لها
• استخدام كلمات مرور يصعب تخمينها
• تركيب مضادات الفيروسات الموثوقة والشهيرة
• عدم الدخول على الروابط الغريبة والملفات المشبوهة

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