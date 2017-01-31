ضبط تشكيل عصابي باكستاني متخصص في سرقة محال الاتصالات بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، بتهمة سرقة أحد محال الاتصالات بحي العقيق شمال محافظة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه أن إدارة التحريات والبحث الجنائي قد باشرت مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات، حول مناشدة صاحل محل اتصالات بحي العقيق شمال المحافظة، للجهات الأمنية بسرعة ضبط سارقي المحل، مشيرا إلى أن تم ضبط التشكيل العصابي المكون من 5 أشخاص، جميعهم باكستانيي الجنسية في العقدين الثالث و الرابع من العمر، وبسماع أقوالهم أقروا جميعاً بما نسب اليهم موزعين الأدوار فيما بينهم.

وأضاف، أن المتهمين ثبتت صلتهم بسرقة 9 محال أخرى حيث تجاوزت قيمة المسروقات 250 ألف ريال، وتم إيقافهم رهن تحديد صلتهم بجرائم أخرى مقيده ضد مجهول من واقع سجلات البلاغات وإشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم حسب الاختصاص.