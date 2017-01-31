 “فضيحة هدف برشلونة” تدفع الليغا باتجاه تقنية خط المرمى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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“فضيحة هدف برشلونة” تدفع الليغا باتجاه تقنية خط المرمى

“فضيحة هدف برشلونة” تدفع الليغا باتجاه تقنية خط المرمى
المناطق_وكالات

قال رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني خافيير تيباس إن الدوري الإسباني سيعتمد على تقنية الفيديو في 2018، وذلك بعد عدم احتساب هدف صحيح لنادي برشلونة في أحد أكبر الفضائح التحكيمية في الكرة الإسبانية.
ووفق ما أوردت “أسوشيتد برس”، الاثنين، فإن تياباس أكد أنه سيجري اعتماد الفيديو في أقرب وقت ممكن بعد موافقة الفيفا عليه.

وتابع: “لقد دافعنا دوما عن استخدام التكنولوجيا في كرة القدم في حالة الأهداف، وفي حالة هدف برشلونة نعتقد أن تقنية الفيديو أفضل خيار”.

وأشار إلى أن القنية قيد التجريب حاليا متوقعا أن يبدأ تطبيقها في يوليو 2018، بعد موافقة الاتحاد الدولي للكرة.

وكان حكم ألغى هدف لبرشلونة عندما دخلت الكرة حوالي نصف متر إلى مرمى ريال بيتيس ضمن المرحلة الـ20 من الدوري الإسباني، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحرم قرار الحكم النادي الكتالوني من نقطتين هامتين في مطاردة غرايمه التقليدي ريال مدريد، وشنت وسائل الإعلام في كاتالونيا هجوم على الحكم.

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