 خلال الأشهر القادمة.. بلدية الخرج تنتقل للمبنى الجديد المتطور بخدماته للمواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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خلال الأشهر القادمة.. بلدية الخرج تنتقل للمبنى الجديد المتطور بخدماته للمواطنين

خلال الأشهر القادمة.. بلدية الخرج تنتقل للمبنى الجديد المتطور بخدماته للمواطنين
المناطق -أشرف العصيمي
بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، تستعد بلدية محافظة الخرج خلال الأشهر القليلة القادمة للإنتقال للمبنى الجديد والذي يقع على طريق الملك عبدالله وبمساحة ثلاثة وعشرين ألف متر مربع حيث تحتوي على عدد من الادارات والأقسام البلدية.
حيث بين المهندس أحمد البكيري ان كافة الاقسام في المبنى ستعمل بالانظمة الحديثة التي من شانها ان تسهل وتيرة العمل وإنهاء معاملات المراجعين في كافة الاقسام بنفس المبنى وستقدم عددا كبيرا من الخدمات للمواطنين ، كما بين أن مبنى البلدية الجديد يعتبر من أكبر المشاريع التي سيتم إنجازها بالمحافظة ويشكل واجهة معمارية مميزة .

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