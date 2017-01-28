أمير القصيم يقلد اللواء المجماج واللواء العضيب الرتب الجديدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة ، مدير إدارة الدفاع المدني بالقصيم إبراهيم بن محمد المجماج رتبته الجديدة (لواء)، ومساعد مدير شرطة القصيم أحمد بن صالح العضيب ، رتبته الجديدة (لواء .(

وهنأ سمو أمير منطقة القصيم اللواء المجماج واللواء العضيب على هذه الثقة الكريمة التي منحت لهما ، متمنياً لهما التوفيق .

ورفع اللواء المجماج واللواء العضيب شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته لهم، سائلين الله أن يكونا عند حسن ظن ولاة الأمر.

حضر الاستقبال والتقليد مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب

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