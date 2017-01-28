 الهلال الأحمر بجدة يباشر 8655 بلاغاً الشهر الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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الهلال الأحمر بجدة يباشر 8655 بلاغاً الشهر الماضي

الهلال الأحمر بجدة يباشر 8655 بلاغاً الشهر الماضي
المناطق - واس

باشرت فِرق الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة خلال الشهر الماضي 8655 بلاغاً لحالات تنوعت ما بين الحوادث المرورية والحالات المرضية .
وأفاد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجدة عبد الله بن أحمد أبو زيد، أن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات بالهيئة باشرتها الفرق الإسعافية من مختلف المراكز المنتشرة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الفرق الإسعافية بالهيئة باشرت تلك الحوادث في مدة زمنية مرضية.
وأهاب أبو زيد, بقائدي المركبات بعدم السرعة والتهور، والالتزام بقواعد وأنظمة المرور بما يكفل سلامتهم وسلامة الجميع ومتابعة كبار السن والأطفال بشكل مستمر لأنهم عرضة للأزمات والمشاكل الصحية والإصابات.

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