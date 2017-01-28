 القصاص بحق أحد الجناة بمحافظة محايل قتل شخص بإطلاق نار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الطقس: رياح جنوبية نشطة على الرياض والشرقية والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من شرق المملكة القصاص بحق أحد الجناة بمحافظة محايل قتل شخص بإطلاق نار ماذا قال الشاب الذي التقط عقال محمد عبده في حفلة جدة؟ الهلال الأحمر بجدة يباشر 8655 بلاغاً الشهر الماضي أمير القصيم يقلد اللواء المجماج واللواء العضيب الرتب الجديدة خلال الأشهر القادمة.. بلدية الخرج تنتقل للمبنى الجديد المتطور بخدماته للمواطنين بسبب قرار ترامب الأخير.. فرنسيون يطالبون باسترجاع تمثال الحرية الذي أهدته بلادهم لأميركا “فضيحة هدف برشلونة” تدفع الليغا باتجاه تقنية خط المرمى المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح الذي استهدف مصلين في مسجد مدينة “كيبيك” بكندا ضبط تشكيل عصابي باكستاني متخصص في سرقة محال الاتصالات بالرياض فكّ السروال وتناول الشاي والفاكهة.. 6 أمور احذروها بعد تناول الطعام روسيا تقبل بـ”المناطق الآمنة” في سوريا.. لكن بشروط

القصاص بحق أحد الجناة بمحافظة محايل قتل شخص بإطلاق نار

القصاص بحق أحد الجناة بمحافظة محايل قتل شخص بإطلاق نار
المناطق - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة محايل، وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).
أقدم / علي بن محمد بن عيسى عسيري – سعودي الجنسية – على قتل / محمد بن امحمد بن سالم آل مرباح – سعودي الجنسية -, وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / علي بن محمد بن عيسى عسيري – سعودي الجنسية – اليوم الثلاثاء 3 /5 / 1438هـ بمحافظة محايل بمنطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>