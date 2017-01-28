 الطقس: رياح جنوبية نشطة على الرياض والشرقية والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من شرق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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الطقس: رياح جنوبية نشطة على الرياض والشرقية والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من شرق المملكة

الطقس: رياح جنوبية نشطة على الرياض والشرقية والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من شرق المملكة
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، رياحاً جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدي الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من شرق المملكة “حفر الباطن و القيصومة “،كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة ،الباحة ،تمتد إلى منطقة نجران، في حين تنشط الرياح الشمالية على منطقتي الحدود الشمالية والجوف مثيرة للأتربة والغبار تصحب بالانخفاض في درجات الحرارة.
، كما توقعت أن تكون حالة السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كــم/ساعة، على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وتصل إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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