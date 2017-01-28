دراسة: أكياس الشاي مضرة بالصحة.. بمجرد ملامستها للماء يتشكل مركب مسرطن

حذرت دراسة علمية ألمانية من أن تناول أكياس الشاي الأسود قد تكون مضرة بالصحة لاحتوائها على مواد مضرة.

وقام العلماء القائمون على الدراسة بعمل اختبارات لثلاثة أنولع من الشاي الرخيص الثمن، وثلاثة أنواع أخرى من الشاي باهظ الثمن، وفقاً لموقع “روسيا اليوم”.

وأضافت أن النتائج أظهرت أن جميع أنواع الشاي المدروسة تضم على الأقل 4 أنواع من المبيدات الحشرية، كما أن العلماء وجدوا ما لا يقل عن عشرة أصناف من هذه المواد الضارة في نوع واحد من الشاي.

وتكمن المشكلة في الورق المستخدم في أكياس الشاي نظرا لاحتوائه على مادة ” إيبكلورهيدرين-epichlorohydrin”، المستخدمة في صناعة الورق والبلاستيك والمبيدات الحشرية.

والجدير بالذكر هنا أنه بمجرد ملامسة هذه المادة ” إيبكلورهيدرين-epichlorohydrin” للماء يتشكل مركب مسرطن اسمه 3-MCPD والذي يعد مشكلة جديدة في قطاع الغذاء العالمي، بحسب العلماء.