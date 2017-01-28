وظائف شاغرة في القوات الجوية السعودية

أعلنت اللجنة المركزية للتعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية بقيادة القوات الجوية، عن توفر وظائف شاغرة حتى 5/ 5/ 1438 هـ.

وتضمنت الوظائف فني إبطال مفعول متفجرات بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط جناح الإمدادات، وفني إدارة تموين بقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي جناح الإمدادات.

وأوضحت القيادة أنه سوف يتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط بهيئة إدارة القوات الجوية، مفيدة بأنه يمكن الاستفسار عن طريق الهاتف4769777 / تحويلة / 41506 – 41296 – 41228 /.