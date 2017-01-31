 تدشين تطبيق “تخفيضات” بأكثر من 700 ألف منتج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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تدشين تطبيق “تخفيضات” بأكثر من 700 ألف منتج

تدشين تطبيق “تخفيضات” بأكثر من 700 ألف منتج
المناطق - الرياض

دشن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي اليوم في مكتبه بالرياض تطبيق “تخفيضات” الهادف إلى تقديم جميع التخفيضات التجارية المرخصة من قبل الوزارة بشكل سهل وميسر للمستهلكين عبر الأجهزة الذكية الذي يعد إحدى الخدمات التي تشرف عليها الوزارة وتتولى تطويرها وتشغيلها شركة “ثقة لخدمات الأعمال”.

ويعد تطبيق “تخفيضات” المصدر الرئيس لمعرفة جميع التخفيضات التجارية المرخصة والحديثة في المملكة عبر البحث مباشرة في قاعدة بيانات وزارة التجارة والاستثمار حيث يحتوي حالياً على أكثر من 27 ألف منفذ بيع وأكثر من 700 ألف منتج حاصل على ترخيص للتخفيضات في مختلف مناطق المملكة، كما يهدف إلى توفير الجهد والوقت على المستهلكين في البحث عن التخفيضات المناسبة وحمايتهم من العروض والتخفيضات الوهمية.

ويمتاز التطبيق بالعديد من الميزات ومن أهمها البحث عن أي منتجات غذائية أو استهلاكية أو أي محال تجارية يهتم بها المستهلك مع إمكانية معرفة نسبة التخفيض ومدة العروض ويمكن المستهلكين أيضاً من الوصول إلى مواقع التخفيضات عبر خدمة الخرائط التي يمكن من خلالها كذلك معرفة مختلف التخفيضات التجارية المحيطة بموقع المستهلك.

ويتوفر تطبيق “تخفيضات” حاليا للمستخدمين عبر الأجهزة الذكية عبر متجري “Apple” وكذلك “Google play” أو من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط sales.sa.

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