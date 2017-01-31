 إسلام 10 فلبينين في يوم واحد في تعاوني الدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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إسلام 10 فلبينين في يوم واحد في تعاوني الدمام

إسلام 10 فلبينين في يوم واحد في تعاوني الدمام
الدمام - منال الدوسري

كشف نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بالدمام، الدكتور عبد الواحد المزروع، إسلام 10 فلبينين في يوم واحد أمس الأول خلال جولات دعوية قام بها دعاة المكتب .
وأضاف المزروع أن برامج وأنشطة المكتب الدعوة خلال شهر الماضي ربيع الثاني لعام 1438ه أسفرت عن إسلام 90 مسلمًا ومسلمة جديدًا من جنسيات مختلفة ، وبلغ عدد المستفيدين 56.553 مستفيدا كما بلغ عدد الأنشطة 670 نشاطًا وبرنامجًا دعويًا. وقال المزروع إن الدعوة إلى الله من أهم الأعمال وأجلها عند الله، مشيرًا إلى أن المكتب لديه شراكات مع الجهات الحكومية والمؤسسات ويتطلع إلى توسيع هذه الشراكات ، كما أن المكتب سيكمل 25عاما في مجال الدعوة هذا العام مشيرا أن المكتب يسهم في العمل الدعوية والتوعوية بين الشباب حيث يتوفر بالمكتب فرق تطوعية هي فريق إرواء ، فرق الرياضية ، فريق سواعد ولها برامج وأنشطة متعددة موجهة للشباب.

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