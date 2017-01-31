محافظ البدع ينقل شكر الأمير فهد بن سلطان للمسعودي

نقل محافظ البدع خالد بن بندر الخريصي شكر وامتنان صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك للمواطن أسليم عطيه الراجودي المسعودي وذلك بعد مبادرته بالتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، حيث اكد الخريصي للمواطن المسعودي بأن امير تبوك حفظة الله يثمن ما قمت به وبادرت به في العفو عن قاتل ابنك ، وهذا ليس مستغرب على ابناء المملكة ولا الاسرة التى ابتليت بفقدان ابنها ، ولكن الله سبحانه وتعالى ألهمه كسب الأجر والثواب واعتق رقبته لوجه الله تعالى وهذا امر يهنأ عليه الاخ المسعودي ويشكر على مبادرته.