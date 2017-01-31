إزالة تعديات على أراضي جنوب أملج بمساحة 40 ألف متر مربع

أزالت لجنة التعديات بمحافظة أملج أعمال إنشاءات مخالفة على مساحة 40 ألف متر مربع بطريق صروم والصناعيه جنوب أملج وهي عباره عن غرف وبرك ماء وعقوم وشبوك وربط بلوك أقيمت بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية تثبت ملكة الموقع وشملت الازالة كذلك أحواش وعقوم ترابية وفقاً للتوجيهات الصادرة لمتابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

وأوضحت لجنة التعديات بأنها تطبق الانظمة والتعليمات الرادعة بحق المعتدين على الأراضي، كما تعمل بشكل دؤوب ومتواصل على مكافحة مثل هذه الاعتداءات ، وفقاً لتوجيهات ولاة الأمر القاضية بإزالة أي تعدي قائم على الأراضي الحكومية، وتشكل لجان التعديات متابعة وتقصي لأماكن التعديات عقب إزالتها للحد من عودة اي مخالف اليها مجدد، كما تطبق جملة من الاجراءات الرادعة على المحدثين والمتعدين على الأراضي.