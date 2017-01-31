أمانة الشرقية تفعل الإشعارات الآلية عبر الجوال

دشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير مؤخراً ، خدمة الإشعارات الإلكترونية عبر رسائل الجوال القصيرة SMS ، وذلك لإشعار المستفيد بحركة المعاملات وما يستجد فيها، يأتي ذلك إمتداداً لخدمات أمانة المنطقة الشرقية الإلكترونية، التي تم اعتمادها تسهيلاً للمستفيدين .

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ( في تصريح صحافي) أن هذه الخدمة تأتي امتداداً لجهود الأمانة في ترجمة توجيهات القيادة الحكيمة – حفظها الله – والتي تهدف إلى التيسير على المستفيدين وتسريع الخدمات مؤكداً أن الأمانة تعمل جاهدة إلى التحول بشكل كامل للخدمات الإلكترونية وخدمة المستفيدين في منازلهم دون الحاجة للزيارة الحضورية.

وكشف الجبير عن توجه أمانة المنطقة الشرقية، لتطوير خدماتها الإلكترونية، وذلك بعد أن دشن صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف مؤخراً استراتيجية “رقمي” .

مشيراً إلى إطلاق أمانة المنطقة الشرقية مؤخراً العديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الأمانة الرقمية، التي تمت بالاستفادة من التقنيات الحديثة مؤكداً حرص الأمانة على الإرتقاء بخدماتها المقدمة للمستفيدين .

وتابع الجبير : تقدم أمانة الشرقية، عدة خدمات إلكترونية مثل المنظومة الإلكترونية للمساعدة الفورية، والمعاملات (معاملتي) عبر البوابة الرقمية للأمانة والهواتف الذكية، والتي جاءت لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مشيراً إلى أن الأمانة تسعى جاهدة لتحقيق مفهوم (أمانة بلا ورق) عبر إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التفاعلية والارتباط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة و بناء مجتمعات المعرفة والمدن الذكية اذ تم الارتباط المعلوماتي مع مركز المعلومات الوطني و وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الزكاة وكتابة العدل والعديد من الجهات والجهود مستمرة لتفعيل الإرتباطات الإجرائية.

واختتم الجبير تصريحه بدعوة عموم المستفيدين لزيارة بوابة الأمانة عبر الرابط: www.Eamana.gov.sa والاستفادة من حزمة الخدمات المتاحة عبرها مؤكداً أن العمل مستمر لتطوير واطلاق المزيد من الخدمات الرامية إلى اختصار الوقت والجهد للمستفيدين .