الأمم المتحدة: أكثر من 74 مليون عاطل عن العمل في العالم

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أمس أن نحو 74 مليون شاب في العالم لا يمكنهم العثور على عمل.

وقال أنطونيو غوتيريس الأمين العام للمنظمة العالمية على خلفية مشاركته بانطلاق منتدى الشباب الاقتصادي والاجتماعي التابع لمجلس الأمم المتحدة “74 مليون شاب يافع لا يستطيعون العثور على وظائف في العالم .. الصراعات المسلحة التي تفكك العائلات بأعداد قياسية وتجبر الشباب على مغادرة منازلهم والهجرة .. حتى هناك في الأماكن الآمنة من العالم والتي تنعم بالسلام الشباب يعانون من العنف والتمييز”.

ووفقا لغوتيريس فإن المشاركين في المنتدى أظهروا اهتمامهم بحل المشاكل التي تواجه البشرية مثل “الفقر والبطالة وتغير المناخ وعدم المساواة والظلم .. الشباب في جميع أنحاء العالم يعيشون في ظل هذه الوقائع”. وأكد غوتيريس أن الأمم المتحدة ترغب في سماع وجهات نظر الشباب فقال ” لدى كل شخص الموهبة والطاقة والقيم اللازمة لمنع الصراعات وتحقيق السلام وتطبيق حقوق الإنسان وتنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة حتى العام 2030″.

ويناقش منتدى الشباب السنوي الذي بدأ العام 2012 التنمية الاقتصادية والاجتماعية. علما بأنه يضم هذا العام نحو 700 مشارك بينهم وزراء السياسة الشبابية. ومن الجدير بالذكر أن المهرجان العالمي للشباب والطلبة الـ 19 الذي سيجرى في روسيا العام الحالي يتصدر أجندة أعمال هذا المنتدى.