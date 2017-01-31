 مداهمة مخزن مخدرات بجدة.. والإطاحة بـ 3 متورطين بحوزتهم 2.3 مليون قرص إمفيتامين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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مداهمة مخزن مخدرات بجدة.. والإطاحة بـ 3 متورطين بحوزتهم 2.3 مليون قرص إمفيتامين

مداهمة مخزن مخدرات بجدة.. والإطاحة بـ 3 متورطين بحوزتهم 2.3 مليون قرص إمفيتامين
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، فقد توفرت معلومات للجهات الأمنية المختصة عن شبكة إجرامية تمتهن تهريب أقراص الإمفيتامين (الكبتاجون) إلى المملكة وترويجها فيها، وقيام عناصرها بتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدر، وتمكنهم من إدخالها إلى المملكة، حيث تم تكثيف إجراءات التحري عنها.

وعليه تم تحديد موقع تخزين المواد المهربة بمحافظة جدة ومتابعته، ومداهمة العناصر المتورطة في ذلك أثناء وجودهم بالموقع، والقبض عليهم وعددهم (3)، إثنان منهم سعوديان والثالث صيني الجنسية، وتم في حوزتهم ضبط (2.300.000) مليونين وثلاثمائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) مخبأة في صناديق نحاسية داخل آلة ميكانيكية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن رجال الأمن سيواصلون تنفيذ مهامهم لمتابعة العناصر الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها فيها والقبض عليهم وضبط ما في حوزتهم من سموم يستهدفون بها مستقبل شبابنا ، لينالوا جزاءهم العادل. والله ولي التوفيق.

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