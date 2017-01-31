 إندبندنت: ترامب يحذف صفحة القضاء من موقع البيت الأبيض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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إندبندنت: ترامب يحذف صفحة القضاء من موقع البيت الأبيض

إندبندنت: ترامب يحذف صفحة القضاء من موقع البيت الأبيض
المناطق_وكالات

سلط الموقع الالكتروني لصحيفة “إندبندنت” البريطانية الضوء على إزالة دونالد ترامب للقضاء كجزء من الحكومة على موقع البيت الأبيض، فضمن سياسات الولايات المتحدة، تتكون الحكومة من ثلاثة فروع وهي السلطة التنفيذية الممثلة في الرئيس، والتشريعية وتتكون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والسلطة القضائية، لكن موقع البيت الأبيض لا يذكر الآن هذه السلطة القضائية.
فبعد وقت قصير من التنصيب، أصبح موقع البيت الأبيض لا يتضمن سوى السلطتين التنفيذية والتشريعية فقط، وكلاهما يسيطر عليها الجمهوريون.
وجاء هذا الاكتشاف بعد وقت قصير من توجيه القضاة لضربة كبيرة لدونالد ترامب بسبب قرار الحظر الذي وضع البيت الأبيض في صراع مع السلطة القضائية، فالآن الصفحة التي تستخدم لوصف دور القضاء في حكم الولايات المتحدة تقول فقط “شكرا لك على اهتمامك بهذا الموضوع”.
وعلى الجانب الآخر لم تتغير صفحة حكومة الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن عملية الإزالة تمت عن قصد.

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