 هاكرز يخترقون فندقا شهيرا بالنمسا ويحتجزون النزلاء داخل غرفهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الاتحاد الأفريقي يعيد المغرب لعضويته بعد 30 عاماً رفع الأذان من داخل كنيسة في بوسطن 31 مليون مسافر عبر مطار جدة في 2016 أمير الشرقية: اهتموا برياضة الفروسية وابنوا برامجكم بشكل واضح مرور الخرج يعلن افتتاح إشارة الجوزات بطريق الدلم والتي هدفها تخفيف الازدحام الخميس المقبل…التصفية التمهيدية لدورة عز الخيل 22 في فروسية الخفجي الداخلية: القبض على متورطين بحوزتهم 2.3 مليون قرص إمفيتامين في جدة أمير مكة يرعى البرنامج التدريبي “الجودة في ادارة الذات” هاكرز يخترقون فندقا شهيرا بالنمسا ويحتجزون النزلاء داخل غرفهم إندبندنت: ترامب يحذف صفحة القضاء من موقع البيت الأبيض ارتفاع متوقع لإيرادات الخدمات اللوجستية العالمية إلى 15.5 تريليون دولار بحلول 2024 مداهمة مخزن مخدرات بجدة.. والإطاحة بـ 3 متورطين بحوزتهم 2.3 مليون قرص إمفيتامين

هاكرز يخترقون فندقا شهيرا بالنمسا ويحتجزون النزلاء داخل غرفهم

هاكرز يخترقون فندقا شهيرا بالنمسا ويحتجزون النزلاء داخل غرفهم
المناطق_وكالات

استطاع مجموعة من الهاكرز إفساد رحلات المسافرين لجبال الألب الأسبوع الماضي، بعدما استخدموا فيروس لإغلاق غرف أحد فنادق النمسا ومنع الزوار من الخروج، وذلك من خلال اختراق نظام التحكم المركزي.
ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندي، الذي نقل عن مدير الفندق النمساوي قوله إن الضيوف لم يكونوا قادرين على الدخول أو الخروج من غرفهم خلال الهجوم، كما كان من الصعب برمجة البطاقات الرئيسية، كذلك فقد تم اختراق نظام الحجز بالفندق، ونظام الدفع النقدي.
وطالب الهاكرز بفدية تبلغ 1500 يورو أو حوالي 1605 دولارات، فيما قال الفندق إنه لم يجد أى حل أمامه سوى دفع الفدية لحل المشكلة بشكل أسرع، وبمجرد نقل الأموال، عادت جميع الأنظمة للعمل مرة أخرى، ومع ذلك ذكرت إدارة الفندق أن المخترقين قد تركوا باب خلفي ليتمكنوا من اختراق الفندق وأنظمته مرة أخرى.
من جهته استبدل الفندق الأنظمة القائمة بالفعل وفصل بعض أجهزة الكمبيوتر لتجنب اختراق الأنظمة الأساسية في حالة وقوع هجوم مستقبلي، كما قالت إدارة الفندق إنهم سيعودون لاستخدام الأقفال التقليدية ومفاتيح أبواب الغرف.
جدير بالذكر أن فيروسات الفدية Ransomware هو برنامج خبيث يمنع الوصول إلى نظام الكمبيوتر الذي يصيبه، ويطالب بدفع فدية لصانع البرنامج من أجل إمكانية الوصول للملفات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>