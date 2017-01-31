هاكرز يخترقون فندقا شهيرا بالنمسا ويحتجزون النزلاء داخل غرفهم

استطاع مجموعة من الهاكرز إفساد رحلات المسافرين لجبال الألب الأسبوع الماضي، بعدما استخدموا فيروس لإغلاق غرف أحد فنادق النمسا ومنع الزوار من الخروج، وذلك من خلال اختراق نظام التحكم المركزي.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندي، الذي نقل عن مدير الفندق النمساوي قوله إن الضيوف لم يكونوا قادرين على الدخول أو الخروج من غرفهم خلال الهجوم، كما كان من الصعب برمجة البطاقات الرئيسية، كذلك فقد تم اختراق نظام الحجز بالفندق، ونظام الدفع النقدي.

وطالب الهاكرز بفدية تبلغ 1500 يورو أو حوالي 1605 دولارات، فيما قال الفندق إنه لم يجد أى حل أمامه سوى دفع الفدية لحل المشكلة بشكل أسرع، وبمجرد نقل الأموال، عادت جميع الأنظمة للعمل مرة أخرى، ومع ذلك ذكرت إدارة الفندق أن المخترقين قد تركوا باب خلفي ليتمكنوا من اختراق الفندق وأنظمته مرة أخرى.

من جهته استبدل الفندق الأنظمة القائمة بالفعل وفصل بعض أجهزة الكمبيوتر لتجنب اختراق الأنظمة الأساسية في حالة وقوع هجوم مستقبلي، كما قالت إدارة الفندق إنهم سيعودون لاستخدام الأقفال التقليدية ومفاتيح أبواب الغرف.

جدير بالذكر أن فيروسات الفدية Ransomware هو برنامج خبيث يمنع الوصول إلى نظام الكمبيوتر الذي يصيبه، ويطالب بدفع فدية لصانع البرنامج من أجل إمكانية الوصول للملفات