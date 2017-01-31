أمير مكة يرعى البرنامج التدريبي “الجودة في ادارة الذات”

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وامتداداً لمشروع ” كيف نكون قدوة ” دشن صاحب السمو وكيل الامارة لشؤون الحقوق الامير فيصل بن محمد البرنامج التدريبي لمنسوبي الإمارة تحت عنوان ( الجودة في ادارة الذات ).

وألقي الدكتور عبدالرحمن الغامدي ،

مدير عام التدريب بالخطوط السعوديه محاضرة أكد فيها أن البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص الإمارة على إعداد وتدريب منسوبيها بناءً على التوجيهات المستمرة لأمير المنطقة الهادفة للارتقاء بمستوى الأداء وتطوير الخدمات المقدمة لإنسان المنطقة.