 الداخلية: القبض على متورطين بحوزتهم 2.3 مليون قرص إمفيتامين في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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الداخلية: القبض على متورطين بحوزتهم 2.3 مليون قرص إمفيتامين في جدة

الداخلية: القبض على متورطين بحوزتهم 2.3 مليون قرص إمفيتامين في جدة
المناطق_جدة

ألقت الجهات الأمنية القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم 2.3 مليون قرص إمفيتامين خلال مداهمة لموقع تخزين مواد مهربة في جدة.
وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، فقد توفرت معلومات للجهات الأمنية المختصة عن شبكة إجرامية تمتهن تهريب أقراص الإمفيتامين (الكبتاجون) إلى المملكة وترويجها فيها، وقيام عناصرها بتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدر، وتمكنهم من إدخالها إلى المملكة، حيث تم تكثيف إجراءات التحري عنها، وتم تحديد موقع تخزين المواد المهربة بمحافظة جدة ومتابعته، ومداهمة العناصر المتورطة في ذلك أثناء وجودهم بالموقع، والقبض عليهم وعددهم ثلاثة، وهم (سعوديان وآخر صيني الجنسية)، وتم في حوزتهم ضبط 2.300.000 قرص إمفيتامين (كبتاجون) مخبأة في صناديق نحاسية داخل آلة ميكانيكية.

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