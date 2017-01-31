 الخميس المقبل…التصفية التمهيدية لدورة عز الخيل 22 في فروسية الخفجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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الخميس المقبل…التصفية التمهيدية لدورة عز الخيل 22 في فروسية الخفجي

الخميس المقبل…التصفية التمهيدية لدورة عز الخيل 22 في فروسية الخفجي
المناطق_سطام الفروان
برعاية محافظ الخفجي الاستاذ محمد بن سلطان الهزاع رئيس مجلس إدارة الفروسية بالخفجي يقيم ميدان الفروسية عصر يوم الخميس القادم بمشيئة الله التصفيه التمهيدية لدورة عز الخيل رقم 22 لميدان فروسية الخفجي ويشمل الحفل خمسة اشواط ويعتبر الشوط الخامس للمواليد 2014 هو الشوط الرئيسي الذي يتم من خلاله تسليم الكأس للفائز.
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من جهته ذكر مدير عام ميدان فروسية الخفجي الأستاذ مفلح الشمري بأن الحفل الثالث عشر يتكون من خمسة اشواط أهمها الشوط الخامس الرئيسي ومسافة السباق هي 1600متر. ودعا “الشمري” الجمهور لحضور السباق حيث سيكون هناك جوائز قيمة للجمهور، كما يوجد أماكن مخصصة للعوائل وايضاً للأسر المنتجه لأهالي الخفجي في كل أسبوع و شكر “الشمري” الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير لدعمه السخي والمتواصل للفروسية في كل موسم وخاصة ميدان فروسية الخفجي في إطار تشجيعه وحرصه لتطوير ميادين المملكه كافه

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