 31 مليون مسافر عبر مطار جدة في 2016 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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31 مليون مسافر عبر مطار جدة في 2016

31 مليون مسافر عبر مطار جدة في 2016
المناطق_جدة

سجلت أعداد المسافرين في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة خلال عام 2016 الرقم الأعلى في تاريخ المطار الحالي منذ إنشائه قبل أربعة عقود , وذلك بوصوله إلى ما يقارب (31) مليون مسافر بزيادة مليون مسافر تقريباً مقارنة بعام 2015 , وبواقع 30.093.747 مسافراً, في حين سجلت حركة الرحلات نمواً خلال العام الجاري بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة لعام 2015 ، حيث بلغ اجمالي الرحلات 218.158 رحلة مقارنة بنفس الفترة لعام 2015 ، التي وصلت إلى 212.404 رحلة .

وأوضح تقرير صادر إحصائي صادر عن المطار أن حركة المسافرين جاءت عبر صالات المطار الثلاث الشمالية ، الجنوبية ، الحج والعمرة، الى جانب رحلات الطيران الخاص , وسجلت حركة المسافرين نموا في الربع الاول من عام 2016م بلغ 8.436.576 مسافراً ، في حين سجل الربع الثاني للعام نفسه اجمالي 8.842.948 مسافراً، وسجل الربع الثالث نموا بنفس الوتيرة بإجمالي 7.842.545 مسافراً، في حين سجل الربع الرابع 6.438.510 مسافرا.

وكشف التقرير أن عدد المسافرين عبر الصالة الشمالية بلغ 6.761.662 مسافراً , في حين بلغ عدد المسافرين عبر الصالة الجنوبية 15.925.381 مسافراً ، وعبر صالة الحج والعمرة 8.042.501 مسافر ، فيما بلغ عدد المسافرين عبر صالة الطيران الخاص 131.035 مسافراً.

وتوقع التقرير استمرار النمو في حركة المسافرين خلال العام المقبل في ظل التطورات التي يشهدها المطار خاصة في صالات الحج والعمرة ، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين عبر الصالات منذ بداية موسم العمرة الحالي حتى يوم أمس نحو مليون و 600 ألف معتمر.

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