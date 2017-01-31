 مرور الخرج يعلن افتتاح إشارة الجوزات بطريق الدلم والتي هدفها تخفيف الازدحام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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مرور الخرج يعلن افتتاح إشارة الجوزات بطريق الدلم والتي هدفها تخفيف الازدحام

مرور الخرج يعلن افتتاح إشارة الجوزات بطريق الدلم والتي هدفها تخفيف الازدحام
المناطق_أشرف العصيمي
اوضحت شعبة مرور محافظة الخرج عن  تنفيذ العمل ب إشارة الجوزات اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٥/٣هـ   و الواقعه بالخرج على طريق الدلم .
ولقد باشر متابعة افتتاح الإشارة اليوم  المقدم بدر بن سليمان الخليوي مساعد مدير شعبة مرور محافظة الخرج .
علما بأن شعبة مرور الخرج يرجوا من سالكي طريق الخرج الدلم أخذ الحيطه والحذر لتفعيل عمل  الإشارة.
الجدير بالذكر بان مدير شعبة مرور محافظة الخرج العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني سعى جاهد  لوضع وتركيب هذه الإشارة لعدة  اسباب منها  تخفف الكثافة  المرورية على دوار الإتصالات الذي يشهد ازدحام بمحافظة الخرج.

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