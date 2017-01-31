 أمير الشرقية: اهتموا برياضة الفروسية وابنوا برامجكم بشكل واضح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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أمير الشرقية: اهتموا برياضة الفروسية وابنوا برامجكم بشكل واضح

أمير الشرقية: اهتموا برياضة الفروسية وابنوا برامجكم بشكل واضح
المناطق_الدمام
أبدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية سعادته بالانجازات التي حققها نادي هجر للفروسية والقدرة والتحمل،  بمحافظة الأحساء، واستطاعته تحقيق عدد من البطولات المحلية والدولية خلال فترة وجيزة من عمره الزمني،  لافتا سموه إلى أن ركوب الخيل يعتبر من الرياضات التي تعوّد الشخص على القوة والشجاعة والثقة بالنفس، ولذا كان الإهتمام بهذه الرياضة معروف منذ القدم، لاسيما في عصر صدر الإسلام،  حيث كان للسلف الصالح دور في تعليمها والتدريب عليها واستخدامها في مواضع كثيرة.
وقال سموه خلال استقباله في مكتبه اليوم الثلاثاء بديوان الإمارة رئيس نادي هجر للفروسية والقدرة والتحمل صالح بن محمد الكثير وعدد من أعضاء النادي ،  بأن الدولة يحفظها الله أولت هذه الرياضة وغيرها من الرياضات الاهتمام الكبير، فأنشأت الأندية والمقرات المناسبة لها ، مبينا سموه أهمية بناء البرامج في النادي بشكل واضح طوال العام لتمكين الشباب من الالتحاق والمشاركة وتمثيل المملكة في المحافل الدولية خير تمثيل، مع التأكيد على الاستدامة المالية والعمل المؤسسي الذي يكفل للنادي تحقيق المزيد من الإنجازات،  متمنيا سموه  في ختام اللقاء للنادي وجميع أعضائه التوفيق والسداد.
وعبّر رئيس نادي هجر للفروسية والقدرة والتحمل صالح الكثير عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر وتوجيهاته السديدة التي ستكون نبراس لهم لتحقيق النجاحات، مبينا بأن النادي يقع في محافظة الأحساء على مساحة 8 آلاف متر مربع ويحتوي على مقرات ومرافق مجهزة بالإضافة إلى وجود خيل أصيلة مستوردة ومحلية، وحقق النادي ثلاث بطولات بينها بطولة دولية، ولديه خطط وبرامج واضحة تم استعراضها أمام سمو أمير المنطقة الشرقية يحفظه الله

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