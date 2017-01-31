 الاتحاد الأفريقي يعيد المغرب لعضويته بعد 30 عاماً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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الاتحاد الأفريقي يعيد المغرب لعضويته بعد 30 عاماً

الاتحاد الأفريقي يعيد المغرب لعضويته بعد 30 عاماً
المناطق_وكالات

أعاد الاتحاد الأفريقي رسمياً مملكة المغرب لعضويته اليوم الثلاثاء بعد أكثر من ثلاثة عقود من انسحاب الرباط مما كانت تسمى آنذاك منظمة الوحدة الأفريقية.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس بدأ حملة منذ العام الماضي من أجل الانضمام ولوح لرؤساء الدول والوفود وسط تصفيق الحضور بنهاية القمة السنوية في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكان المغرب انسحب من منظمة الوحدة الأفريقية قبل ثلاثين عاما وسط خلاف بشأن اعتراف المنظمة بالصحراء الغربية التي يسيطر المغرب على معظم أجزائها منذ عام 1976

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