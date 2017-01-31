 “التعليم” تمدد استكمال إجراءات إصدار قرار الابتعاث للسنة الـ11 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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“التعليم” تمدد استكمال إجراءات إصدار قرار الابتعاث للسنة الـ11

“التعليم” تمدد استكمال إجراءات إصدار قرار الابتعاث للسنة الـ11
المناطق_الرياض

قررت وكالة وزارة التعليم لشؤون البعثات قررت تمديد استكمال إجراءات إصدار قرار الابتعاث حتى الرابع من شعبان 1438هـ الموافق 30 إبريل 2017م، من أجل إتاحة الفرصة لمن لم يستكمل إجراءات ابتعاثه من مرشحي السنة الحادية عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي .

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التاريخ موعد نهائي لإغلاق الخدمات الإلكترونية لهذه السنة، ولن يتمكن أي مرشح بعد هذا التاريخ من طلب أي خدمة إلكترونية من البرنامج، وتأمل المبادرة بطلب إصدار قرار الابتعاث قبل موعد الإغلاق.

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