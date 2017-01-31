 5 عصائر تساعدك في الحفاظ على صحة الكبد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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5 عصائر تساعدك في الحفاظ على صحة الكبد

5 عصائر تساعدك في الحفاظ على صحة الكبد
المناطق_متابعات

يعاني البعض من قصور في وظائف الكبد، نظرًا للمشاكل التي يتعرض لها في الروتين اليومي، وأبرزها إتباع نظام غذائي يفتقر إلى الدهون الطبيعية، لذا يوصي خبراء التغذية بتناول الأطعمة ومشروبات الفواكه الطازجة التي تحتوي على الألياف، والبروتين، لذا قدم موقع”Step to Health ” بعض المشروبات سهلة التحضير التي تساعد على تعزيز صحة الكبد ومنها:
1.عصير البنجر
– يساهم في التخلص من تراكمات الأطعمة المصنعة.
– يُنصح بتناول كوب منه مرتين أسبوعيًا.
2.جريب فروت والبرقوق والبرتقال
– لها تأثير إيجابي على تعزيز صحة الكبد خاصة إذا تم إضافة ملعقة عسل.
3.عصير الخيار واللفت والليمون
– ينصح الأطباء بشربه قبل 10 دقائق من تناول الوجبات.
4.عصير التفاح والشمندر والكرفس والزنجبيل
– يوفر الطاقة للجسم لأنه غنى بالفيتامينات.
– يعد من أفضل المطهرات الطبيعة للجسم.
– يوصى بتناوله مرة أسبوعيًا .
5.عصير جوز الهند والبنجر والجزر
– يعزز وظائف الكبد، ويساعد في عملية إزالة السموم

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