العثور على 14 كيلو من الكوكايين في مقدمة طائرة تابعة لـ (أمريكان أيرلاينز)

أفادت الشرطة الأمريكية في أوكلاهما، يوم الاثنين، بأن عاملاً في مجال صيانة الطائرات عثر على 14 كيلوجراماً من الكوكايين في مقدمة طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية (أمريكان إيرلاينز) بعد وصولها من كولومبيا.

وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة تولسا في منشور على فيسبوك: “إنه عثر على سبع لفافات من المخدر قيمتها السوقية 200 ألف دولار على الأقل ليل يوم الأحد في قاعدة صيانة تابعة للشركة في تولسا”.

وأضاف المكتب أن “فنياً ذهب لفحص غرفة الالكترونيات … وبدت بعض العوازل جديدة. وحركها ورأى إحدى اللفافات”.

وقالت الشرطة إن الطائرة وهي من طراز بوينج 757 كانت قادمة من بوجوتا وهبطت في ميامي، وجرى رسلها إلى تولسا لإخضاعها لفحوص صيانة لأن القاعدة في ميامي كانت مكتظة للغاية.

وأشارت إلى أن هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية تحقق في الواقعة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أمريكان إيرلاينز