 العثور على 14 كيلو من الكوكايين في مقدمة طائرة تابعة لـ (أمريكان أيرلاينز) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إحباط تهريب كيلو كوكايين في مطار الملك عبدالعزيز مصرع 47 شخصاً بسبب الثلوج والبرد في أفغانستان برنامج الغذاء العالمي يستأنف إسقاط الغذاء جواً على دير الزور شرقي سوريا تقرير خطير : إصابة 50 لاعب قدم بالسرطان بسبب العشب الصناعي 5 عصائر تساعدك في الحفاظ على صحة الكبد العثور على 14 كيلو من الكوكايين في مقدمة طائرة تابعة لـ (أمريكان أيرلاينز) “التعليم” تمدد استكمال إجراءات إصدار قرار الابتعاث للسنة الـ11 أنونيموس تهدد ترامب: تنحى قبل 28 فبراير .. وإلا العمل: بدء التسجيل إلكترونياً في برنامج حساب المواطن غداً الاتحاد الأفريقي يعيد المغرب لعضويته بعد 30 عاماً رفع الأذان من داخل كنيسة في بوسطن 31 مليون مسافر عبر مطار جدة في 2016

العثور على 14 كيلو من الكوكايين في مقدمة طائرة تابعة لـ (أمريكان أيرلاينز)

العثور على 14 كيلو من الكوكايين في مقدمة طائرة تابعة لـ (أمريكان أيرلاينز)
المناطق_وكالات

أفادت الشرطة الأمريكية في أوكلاهما، يوم الاثنين، بأن عاملاً في مجال صيانة الطائرات عثر على 14 كيلوجراماً من الكوكايين في مقدمة طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية (أمريكان إيرلاينز) بعد وصولها من كولومبيا.
وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة تولسا في منشور على فيسبوك: “إنه عثر على سبع لفافات من المخدر قيمتها السوقية 200 ألف دولار على الأقل ليل يوم الأحد في قاعدة صيانة تابعة للشركة في تولسا”.
وأضاف المكتب أن “فنياً ذهب لفحص غرفة الالكترونيات … وبدت بعض العوازل جديدة. وحركها ورأى إحدى اللفافات”.
وقالت الشرطة إن الطائرة وهي من طراز بوينج 757 كانت قادمة من بوجوتا وهبطت في ميامي، وجرى رسلها إلى تولسا لإخضاعها لفحوص صيانة لأن القاعدة في ميامي كانت مكتظة للغاية.
وأشارت إلى أن هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية تحقق في الواقعة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أمريكان إيرلاينز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>