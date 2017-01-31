تقرير خطير : إصابة 50 لاعب قدم بالسرطان بسبب العشب الصناعي

سلطت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على تقرير جديد كشف عن تشخيص أكثر من 50 لاعب كرة القدم في جامعة واشنطن بالإصابة بالسرطان، ويُعتقد أنه بسبب المواد الكيميائية الموجودة في العشب الصناعي بالملاعب.

وادعت إيمي جريفين، المدير الفني لمنتخب فريق كرة القدم للسيدات في جامعة واشنطن، أن 53 من اللاعبات السابقات والحاليات ومعظمهن من حراس المرمى، أصيبوا بسرطان الدم في ظروف غامضة بعد انضمامهن للفريق.

ومن المعروف أن حقول العشب الصناعي، مصنوعة من ألياف تركيبية لتقليد العشب إضافة إلى فتات الإطارات لتقليد التربة، وغالبًا ما تستخدم لممارسة رياضة كرة القدم.

ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث أن المواد المأخوذة من الإطارات المعاد تدويرها، تحتوى على مزيج من المواد الكيميائية السامة بما فى ذلك الكربون الأسود، والتي ثبت أنها تعمل على تغذية نمو الورم.

وأوضح التقرير أن العشب الصناعي أخذ شعبية كبيرة نظرًا لأنه مقاوم للطقس مع انخفاض التكلفة وعدم الحاجة إلى أن يروى بالماء أو يخصب، لافتًا إلى أن أكثر من 12 ألف ملعب به عشب صناعي قيد الاستخدام في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لمجلس العشب الصناعي.

ووفقًا لمركز الصحة البيئية في مستشفى ماونت سيناى للأطفال، أوضح الباحثون أن التعرض للمواد الكيميائية الموجودة في إطارات السيارات المطاطية يمكن أن تسبب تشوهات خلقية، والعصبية وعجز النمو، وحتى السرطان.

وأضاف التقرير أن المطاط يحتوي على فتات “بنزوثيازول”، تعتبر مادة سامة ومهيجة للجهاز التنفسي وتثير الحساسية الجلدية، كما يحتوى على مادة أخرى، تسمى “الكربون الأسود”، والتي تشكل نحو 20% إلى 40% من الإطارات، وقد حدد مركز كاليفورنيا لتقييم مخاطر الصحة البيئية بأنها مواد كيميائية مسببة للسرطان.