برنامج الغذاء العالمي يستأنف إسقاط الغذاء جواً على دير الزور شرقي سوريا

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه استأنف إسقاط الغذاء جوا لمساعدة 93500 مدني في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

وقال برنامج الغذاء العالمي: “إن منطقة الإنزال الجديدة تستخدم الآن وتم استئناف إسقاط الغذاء جوا في 29 يناير”.

وكانت عملية إسقاط مساعدات جوا توقفت في 15 يناير بعد أن قسم متشددو داعش المدينة المحاصرة إلى قسمين واجتاحوا منطقة الإنزال التي كانت تستخدم لمئة وسبعة وسبعين عملية إسقاط مساعدات جواً منذ أبريل.