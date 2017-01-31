 قلده أمير مكة….الحارثي إلى رتبة لواء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الخارجية اليمنية تدين استهداف مبنى التنسيق والتهدئة في ظهران الجنوب والفرقاطة السعودية عدد من الفعاليات المنوعة ضمن مشاركة جامعة الملك خالد فرع تهامة بمهرجان محايل أدفأ قوات النظام الإيراني تشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة “عبادان” الأحوازية وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي أصحاب المبادرات الشابة العمل : بإمكان المسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج حساب المواطن في حال انطباق شروط البرنامج عليهم قلده أمير مكة….الحارثي إلى رتبة لواء الذهب يحقق أعلى مستوى له خلال أسبوع العابد يشارك في مران الهلال مغردون هذا نموذج المعلمة الأم شكرا عائشة الثويني “السعودية” تدرج وجهتي “ملطان” و “بورت سودان” ضمن الجدول التشغيلي وتتيحها للحجز أشبيلية يجدد عقد نزونزي ويغلق الباب أمام يوفنتوس خلاف شخصي ينتهي بمقتل شخص على يد شقيقه

قلده أمير مكة….الحارثي إلى رتبة لواء

قلده أمير مكة….الحارثي إلى رتبة لواء
المناطق_عادل الزهراني

قلد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة  صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل  نائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء محمد بن دخيل الله الحارثي  رتبته الجديده( لواء)، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته وهنأ سمو أمير المنطقة  اللواء  ( الحارثي) على الثقة الكريمة متمنّيا له التوفيق والنجاح .
ورفع اللواء (الحارثي )  شكره وتقديره لسموه على دعمه وتوجيهاته له ، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الامر .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>