قلده أمير مكة….الحارثي إلى رتبة لواء

قلد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل نائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء محمد بن دخيل الله الحارثي رتبته الجديده( لواء)، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته وهنأ سمو أمير المنطقة اللواء ( الحارثي) على الثقة الكريمة متمنّيا له التوفيق والنجاح .

ورفع اللواء (الحارثي ) شكره وتقديره لسموه على دعمه وتوجيهاته له ، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الامر .