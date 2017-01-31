إحباط تهريب كيلو كوكايين في مطار الملك عبدالعزيز

تمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب (1.004) جرامات من مادة “الكوكايين”، عُثر عليها مُخبأة في حقيبة أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار. أوضح ذلك مدير عام الجمرك بندر الرحيلي.

مبيناً أنه في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لأحد الأشخاص القادمين إلى المملكة عبر إحدى الرحلات عُثر على تلك الكمية من مادة “الكوكايين” مُخبأة بطريقة فنية داخل أعمدة السحب الخاصة بالحقيبة الشخصية، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.