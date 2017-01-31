 إحباط تهريب كيلو كوكايين في مطار الملك عبدالعزيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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إحباط تهريب كيلو كوكايين في مطار الملك عبدالعزيز

إحباط تهريب كيلو كوكايين في مطار الملك عبدالعزيز
المناطق_جدة

تمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب (1.004) جرامات من مادة “الكوكايين”، عُثر عليها مُخبأة في حقيبة أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار. أوضح ذلك مدير عام الجمرك بندر الرحيلي.
مبيناً أنه في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لأحد الأشخاص القادمين إلى المملكة عبر إحدى الرحلات عُثر على تلك الكمية من مادة “الكوكايين” مُخبأة بطريقة فنية داخل أعمدة السحب الخاصة بالحقيبة الشخصية، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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