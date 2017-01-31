أمير القصيم يستضيف وكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق والمساعدين

استضاف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم ، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق محمد الهبدان ، ووكلاء إمارات المناطق المساعدين وأمناء مجالس المناطق بإمارات مناطق المملكة ، ورئيس وأعضاء اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع الحكومية ، وذلك في مخيم سموه ، حينما زار معاليه منطقة القصيم ، مؤخراً للمشاركة في لقاء إمارات المناطق لمتابعة المشاريع الحكومية ، الذي استضافته إمارة القصيم.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم به ، متمنياً له طيب الإقامة في القصيم ، راجياً من الله أن يحقق هذا اللقاء الهدف المنشود من إقامته.

من جانبه ، عبر معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، داعياً لسموه أن يمده بالصحة والعافية ، وأن يكتب له التوفيق والقبول في الدّارين.

حضر الضيافة وكلاء إمارة القصيم.