 أمير القصيم يستضيف وكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق والمساعدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يستضيف وكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق والمساعدين

أمير القصيم يستضيف وكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق والمساعدين
المناطق_بريدة

استضاف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ،  بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم ، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق محمد الهبدان ، ووكلاء إمارات المناطق المساعدين وأمناء مجالس المناطق بإمارات مناطق المملكة ، ورئيس وأعضاء اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع الحكومية ، وذلك في مخيم سموه ، حينما زار معاليه منطقة القصيم ، مؤخراً للمشاركة في لقاء إمارات المناطق لمتابعة المشاريع الحكومية ، الذي استضافته إمارة القصيم.
ورحب سمو أمير منطقة القصيم به ، متمنياً له طيب الإقامة في القصيم ، راجياً من الله أن يحقق هذا اللقاء الهدف المنشود من إقامته.
من جانبه ، عبر معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، داعياً لسموه أن يمده بالصحة والعافية ، وأن يكتب له التوفيق والقبول في الدّارين.
حضر الضيافة وكلاء إمارة القصيم.

 

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