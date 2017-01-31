 «لجنة المساهمات»: طرح 14 أرضاً للبيع تخص مساهمات عقارية متعثرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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«لجنة المساهمات»: طرح 14 أرضاً للبيع تخص مساهمات عقارية متعثرة

«لجنة المساهمات»: طرح 14 أرضاً للبيع تخص مساهمات عقارية متعثرة
المناطق_الرياض

أعلنت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والإستثمار أن عملية بيع الأراضي ستتم وفق دراسة مُعدة من فريق التسويق بالأمانة لضمان قدرة المناطق الاستيعابية على ما ستطرحه اللجنة من أراضي وملاءمة ظروف السوق الاقتصادية، وذلك لضمان تحقيق طموحات المساهمين في إرجاع حقوقهم بعوائد مجزية على الرغم من ما يعانيه السوق العقاري من ركود.

ففي المنطقة الوسطى تطرح اللجنة (أرض العويجا التابعة لمحمد بن ماضي، مخطط المستقبل لشركة صكوك، المحمدية لمحمد الربدي)، وفي المنطقة الشرقية تبيع اللجنة (القطع المتبقية من مخطط محاسن للخرس والضحيان والشهاب، المجيدية لعلي إبراهيم الصقير، الشهابية لمكتب الشهاب للعقارات, شرق الخياطية للسنيد والمرهون)، وفي المنطقة الغربية (مساهمة شمال جدة التابعة لصالح المحيميد ، وأرض مكة لعبدالعزيز الحمدان، وأرض الخضراء لشركة الجزيرة العربية، ومخطط النخيل لمكتب المربعات للعقارات، وخليج سلمان لسليمان الحماد)، وأرضي (النورس التابعة لشركة صكوك، أرض الصفا لعبدالله اللحيدان) في المنطقة الجنوبية.

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