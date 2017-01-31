168 خريجاً بالكلية التقنية بنجران الفصل التدريبي الأول

اعتمد عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري المتدربين الخريجين والبالغ عددهم 168 خريجا عقب انتهاء إجراءات تخرجهم من مختلف التخصصات التقنية والمهنية في الفصل التدريبي الأول لهذا العام .

وأكد “الصقري” أن دور الكلية لا ينتهي بتخرج المتدربين فقط بل إن هناك دورا أساسيا ومهما لمكتب التنسيق الوظيفي بالكلية وهو العمل على إيجاد وظائف للخريجين من خلال التنسيق المستمر والتعاون المتواصل مع الكثير من الجهات منوها بدعم واهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب من خلال الخطط والاستراتيجيات والمبادرات المختلفة التي تصب في تطوير العملية التدريبية.

وحث “الصقري” الخريجين على التسجيل في موقع تقني الإلكتروني لتوفير بياناتهم وربطهم بالوظائف التي يقدمها قطاع الأعمال والقطاعات الحكومية بكل يسر وسهولة.

وأضاف “الصقري” أن هؤلاء الخريجين يمثلون قسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصص ( الإنتاج ) وقسم التقنية الإدارية ويشمل تخصصي ( الإدارة المكتبية ، والمحاسبة ) وقسم التقنية الكهربائية ويشمل تخصص ( القوى الكهربائية ) وقسم تقنية الحاسب الآلي ويشمل تخصصي ( البرمجيات ، والدعم الفني )، وقسم تقنية المحركات والمركبات ويشمل تخصصي ( المحركات والمركبات ) .

وشكر عميد الكلية كل من ساهم بتدريب وتأهيل المتدربين وبالخصوص أعضاء هيئة التدريب التي أعطت كل ما لديها من خبرات ومعلومات لأبنائهم المتدربين والجهد المبذول في العملية التدريبية على الوجه الأكمل كما توجه بالشكر الجزيل لتعاون المتدربين خلال فترة التدريب مع الكادر التدريبي والإداري بالكلية وحرصهم على تلقي التدريب والتفاعل معه بما يؤهلهم ليكونوا دعائم رئيسية في تحمل أعباء التنمية في الوطن الغالي

وأكد على الخريجين باستمرار التواصل مع إدارة شؤون الخريجين للمتابعة في برنامج التنسيق الوظيفي .

صرح بذلك مدير العلاقات العامة والاعلام علي بن عبدالله آل عتيق .