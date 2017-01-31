خلاف شخصي ينتهي بمقتل شخص على يد شقيقه

أوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان ان مركز شرطة الشقيري تبلغ من مستشفى العيدابي عن وصول مصاب في العقد الثاني من العمر وهو في حالة حرجة وقد فارق الحياة لاحقا مضيفاً بأنه من خلال المعاينة لوحظ إصابة دامية في مؤخرة الرأس.

ومن إجراءات الإستدلال الأولية تبين ان الجانيشقيقه البالغ من العمر 18 عاما- حيث قام بضربه نتيجة خلاف بينهما مستخدماً لوح خشبي على مؤخرة رأسه ولاذ بالفرار.

وقد أتخذت جملة من الإجراءات البحثية والتي آلت الى القبض على شقيق المجني عليه بمحافظة ضمد وايداعة التوقيف وفي طور إستكمال إجراءات القضية والله الموفق.