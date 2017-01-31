 أشبيلية يجدد عقد نزونزي ويغلق الباب أمام يوفنتوس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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أشبيلية يجدد عقد نزونزي ويغلق الباب أمام يوفنتوس

أشبيلية يجدد عقد نزونزي ويغلق الباب أمام يوفنتوس
المناطق_وكالات

أعلن نادي أشبيلية الأسباني لكرة القدم تجديد عقده مع لاعب خط الوسط الفرنسي ستيفن نزونزي لموسم آخر، ليظل اللاعب بذلك ضمن صفوف الفريق حتى 30 حزيران/يونيو 2020 .
وأغلق أشبيلية بذلك الباب أمام يوفنتوس بطل إيطاليا الذي أبدى رغبته بالفعل في التعاقد مع نزونزي لتعزيز خط وسطه.
وجاء تجديد العقد مع اللاعب ورفع قيمة الشرط الجزائي بالعقد ، بعد العروض الاستثنائية التي قدمها ضمن صفوف الفريق هذا الموسم على مستوى المنافسات المحلية والأوروبية ، حسب ما ذكره النادي بموقعه على الإنترنت مساء الاثنين.
ومنذ انضمامه إلى أشبيلية في صيف عام 2015 ، شكل نزونزي عنصرا أساسيا بالفريق تحت قيادة كل من المدربين أوناي إيمري وخورخي سامباولي.
وشارك نزونزي في 73 مباراة مع أشبيلية سجل خلالها سبعة أهداف ، وتوج مع الفريق في الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي

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