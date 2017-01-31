أشبيلية يجدد عقد نزونزي ويغلق الباب أمام يوفنتوس

أعلن نادي أشبيلية الأسباني لكرة القدم تجديد عقده مع لاعب خط الوسط الفرنسي ستيفن نزونزي لموسم آخر، ليظل اللاعب بذلك ضمن صفوف الفريق حتى 30 حزيران/يونيو 2020 .

وأغلق أشبيلية بذلك الباب أمام يوفنتوس بطل إيطاليا الذي أبدى رغبته بالفعل في التعاقد مع نزونزي لتعزيز خط وسطه.

وجاء تجديد العقد مع اللاعب ورفع قيمة الشرط الجزائي بالعقد ، بعد العروض الاستثنائية التي قدمها ضمن صفوف الفريق هذا الموسم على مستوى المنافسات المحلية والأوروبية ، حسب ما ذكره النادي بموقعه على الإنترنت مساء الاثنين.

ومنذ انضمامه إلى أشبيلية في صيف عام 2015 ، شكل نزونزي عنصرا أساسيا بالفريق تحت قيادة كل من المدربين أوناي إيمري وخورخي سامباولي.

وشارك نزونزي في 73 مباراة مع أشبيلية سجل خلالها سبعة أهداف ، وتوج مع الفريق في الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي