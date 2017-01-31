“السعودية” تدرج وجهتي “ملطان” و “بورت سودان” ضمن الجدول التشغيلي وتتيحها للحجز

أتمت الخطوط السعودية جدولة رحلات وجهتيها الجديدتين، ملطان في باكستان وبورت سودان في السودان وأدرجتها ضمن الجدول التشغيلي المنتظم وأصبحت متاحة للحجز عبر الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت (www.saudia.com) ، كما أعلنت عن إضافة خط مباشر جديد يربط العاصمة الرياض بمانشستر في المملكة المتحدة اعتباراً من الثالث والعشرين من يونيو القادم .

يأتي ذلك ضمن مبادرات الناقل الوطني لتوسيع شبكة الرحلات الدولية بالتشغيل إلى محطاتٍ دولية جديدة في إطار برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في “السعودية” وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية ، وذلك بهدف تقديم المزيد من الخيارات لضيوفها وتعزيز الموقع التنافسي للخطوط السعودية على القطاع الدولي واستهداف المحطات التي تشهد طلباً متنامياً للسفر للمملكة وفق دراسات تسويقية وتشغيلية وفي سياق الاستخدام الأمثل للطائرات الجديدة التي تنضم تباعاً إلى الأسطول الحالي.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي خالد بن حمّاد البلوي أن العمل جارٍ في مراحله الأخيرة لإنهاء إجراءات التشغيل في المحطتين الجديدتين ، حيث تمت جدولة الرحلات وإدراجها ضمن الجدول التشغيلي المنتظم وإتاحتها للحجز بالإضافة إلى تجهيز المواقع المخصصة لمنصات خدمة الضيوف بالمطارات وغير ذلك من الاستعدادات التي تضمن نجاح التشغيل .

وأكد خالد البلوي أن الخطة التشغيلية لـ “السعودية” على القطاع الدولي تحظى بالتطوير المستمر من أجل زيادة حصة “السعودية” من حركة السفر على هذا القطاع وبهدف تحقيق معدلات قياسية جديدة في نقل الضيوف من المسافرين والحجاج والمعتمرين ، مشيراً في نفس الوقت إلى النجاح الكبير لتشغيل الوجهات الأربع خلال العام الماضي 2016م والتي شملت جزر المالديف وميونخ وأنقرة والجزائر حيث أن الأرقام التشغيلية المبدئية أظهرت تحقيق تلك المحطات معدلات متميزة .

وسيتم التشغيل إلى ملطان ـــ خامس محطة تصل إليها رحلات الخطوط السعودية في باكستان بعد كل من بيشاور ولاهور وكراتشي وإسلام أباد ـــ في الأول من شهر إبريل 2017م ، وستكون الرحلات المباشرة بين ملطان وجدة بمعدل (4) رحلات أسبوعياً أيام (الاثنين / الأربعاء / الخميس / السبت) ، وسيتم التشغيل إلى هذا القطاع بطائرات من طراز (B777-300ER) بدرجتيها الأعمال (30) مقعداً والضيافة (383) مقعداً.

أما بورت سودان فتُعد المحطة الثانية التي يتم التشغيل إليها في السودان بعد الخرطوم ، وسيتم البدء في تشغيل الرحلات المباشرة بينها وبين مدينة جدة اعتباراً من 6 إبريل 2017م بمعدل (3) رحلات أسبوعياً أيام (الاثنين / الخميس / السبت) ، فيما ستكون الطائرة التي سيتم التشغيل بواسطتها إلى هذا القطاع من طراز ايرباص (A320) بدرجتيها الأعمال (12) مقعداً والضيافة (120) مقعداً .

وفي شأن ذي صلة ، تبدأ “السعودية” تشغيل خط مباشر ومنتظم بين الرياض ومانشستر في المملكة المتحدة وبمعدل رحلتين أسبوعياً اعتباراً من 23 يونيو 2017م ، حيث يعتبر الخط المباشر الثاني الذي يصل إلى مانشستر إلى جانب الرحلات المباشرة حالياً منها إلى جدة والتي تبلغ (5) رحلات أسبوعياً ، كما تعد مانشستر هي ثاني محطة تصل إليها رحلات الناقل الوطني بعد العاصمة لندن .