 مغردون هذا نموذج المعلمة الأم شكرا عائشة الثويني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مغردون هذا نموذج المعلمة الأم شكرا عائشة الثويني “السعودية” تدرج وجهتي “ملطان” و “بورت سودان” ضمن الجدول التشغيلي وتتيحها للحجز أشبيلية يجدد عقد نزونزي ويغلق الباب أمام يوفنتوس خلاف شخصي ينتهي بمقتل شخص على يد شقيقه 168 خريجاً بالكلية التقنية بنجران الفصل التدريبي الأول “الشهري” مديرا للعلاقات العامة والإعلام ومتحدثا رسميا لتعليم نجران «لجنة المساهمات»: طرح 14 أرضاً للبيع تخص مساهمات عقارية متعثرة أمير القصيم يستضيف وكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق والمساعدين إحباط تهريب كيلو كوكايين في مطار الملك عبدالعزيز مصرع 47 شخصاً بسبب الثلوج والبرد في أفغانستان برنامج الغذاء العالمي يستأنف إسقاط الغذاء جواً على دير الزور شرقي سوريا تقرير خطير : إصابة 50 لاعب قدم بالسرطان بسبب العشب الصناعي

مغردون هذا نموذج المعلمة الأم شكرا عائشة الثويني

مغردون هذا نموذج المعلمة الأم شكرا عائشة الثويني
المناطق_عادل الزهراني
وجّه مغردون شكرهم للمعلمة “عائشة الثويني” نظير قضائها ليلةً كاملةً بجوار تلميذتها “لدن العودة”، وهي من فقدت أمها قبل أيام إثر حادثٍ شنيع، في مُحاولةً منها لمواساة “لدن” في هذه المحنة، ليصف المغردون هذا الفعل بـ “النبيل”، واطلق المغردون هاشتاق بعنوان

#شكرا_المعلمة_عائشة_الثويني

 لتأتي أول ردود الفعل من المتحدث الرسمي للوزارة، عبر تغريدة أكد من خلالها بأن هذا هو النموذج الأمثل لسمو العلاقة بين الطالب والمعلم.

– مبارك العصيمي
“‏الأستاذة عائشة نموذج مشرق لزميلاتنا في التعليم، ولسمو العلاقة التربوية بين المعلمة والطالبة، بورك فيها”.

– محمد اليحيا
“‏شكراً لإنسانيتك ياعائشة، شكراً لأخلاقك، شكراً لمن رباك، شكراً بحجم السماء لبنات وطني اللاتي يشرفننا في كل موقف”.

– عبدالمحسن المقرن
“وشكراً لن توفي بحقك سلمك ﷲ، ‏عن كل أب وكل طفلة وعن “لدن التي عرفت من تُحب” ‏بكل التقدير والمحبة ألف شكر”.

– عبدالله السالم
“‏هناك الكثير من المعلمات مثل “أ.عائشة”، ‏شكراً لكل معلمة اعتبرت نفسها أماً لطالباتها، شكراً لكِ أستاذة عائشة، لكِ منا الاحترام”.

كما  علق  أحد  المغردين  بقوله
‏حينما تكون المعلمة أم.. معلمة تقضي ليلة كاملة مع طالبتها لدن،نجلة الشيخ سلمان العودة التي فقدت والدتها قبل أيام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>