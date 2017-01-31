مغردون هذا نموذج المعلمة الأم شكرا عائشة الثويني

وجّه مغردون شكرهم للمعلمة “عائشة الثويني” نظير قضائها ليلةً كاملةً بجوار تلميذتها “لدن العودة”، وهي من فقدت أمها قبل أيام إثر حادثٍ شنيع، في مُحاولةً منها لمواساة “لدن” في هذه المحنة، ليصف المغردون هذا الفعل بـ “النبيل”، واطلق المغردون هاشتاق بعنوان

#شكرا_المعلمة_عائشة_الثويني

لتأتي أول ردود الفعل من المتحدث الرسمي للوزارة، عبر تغريدة أكد من خلالها بأن هذا هو النموذج الأمثل لسمو العلاقة بين الطالب والمعلم.

– مبارك العصيمي

“‏الأستاذة عائشة نموذج مشرق لزميلاتنا في التعليم، ولسمو العلاقة التربوية بين المعلمة والطالبة، بورك فيها”.

– محمد اليحيا

“‏شكراً لإنسانيتك ياعائشة، شكراً لأخلاقك، شكراً لمن رباك، شكراً بحجم السماء لبنات وطني اللاتي يشرفننا في كل موقف”.

– عبدالمحسن المقرن

“وشكراً لن توفي بحقك سلمك ﷲ، ‏عن كل أب وكل طفلة وعن “لدن التي عرفت من تُحب” ‏بكل التقدير والمحبة ألف شكر”.

– عبدالله السالم

“‏هناك الكثير من المعلمات مثل “أ.عائشة”، ‏شكراً لكل معلمة اعتبرت نفسها أماً لطالباتها، شكراً لكِ أستاذة عائشة، لكِ منا الاحترام”.