العابد يشارك في مران الهلال

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم مرانه الرئيسي لمواجهة ضيفه القادسية يوم الخميس المقبل على أرضية ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن لقاءات الجولة 17 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وتركز المران في مجمله على الجوانب الفنية، إذ عمل الجهاز الفني في بداية المران على تطبيق تدريبات فنية منوعة، حيث شرح المدير الفني رامون دياز عددا من التطبيقات التكتيكية، قبل أن يطبق تدريبات تكتيكية لكافة خطوط الفريق في حالتي الدفاع والهجوم؛ ليختتم ذلك بمناورة على نصف مساحة الملعب.

الجدير ذكره، شارك اللاعب نواف العابد في جزء من مران الفريق قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي