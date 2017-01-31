 الذهب يحقق أعلى مستوى له خلال أسبوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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الذهب يحقق أعلى مستوى له خلال أسبوع

الذهب يحقق أعلى مستوى له خلال أسبوع
المناطق_رويترز

حققت أسعار الذهب اليوم، أعلى مستوى ارتفاعٍ لها خلال أسبوع حيث صعد سعر أوقية الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 1199.01 دولاراً أمريكياً، فيما ارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.4 بالمئة ليبلغ 1197.90 دولاراً أمريكياً للأوقية.

وأوضحت وسائل الإعلام البريطانية أن انخفاض الدولار الأمريكي دعم ارتفاع ألذهب بينما يتوقع أن يعزز ارتفاع أسعار الفائدة العملة الأمريكية مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى، الشيء الذي قد يضعف الطلب.

وزاد سعر أوقية الفضة في السوق الفورية اليوم بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى 17.20 دولاراً أمريكياً ، فيما استقر سعر أوقية البلاتين عند 985.24 دولاراً أمريكياً ، وارتفع سعر أوقية البلاديوم بنسبة 0.9 في المئة ليبلغ 746.60 دولاراً أمريكياً.

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