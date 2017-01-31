العمل : بإمكان المسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج حساب المواطن في حال انطباق شروط البرنامج عليهم

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، بحضور معالي الوزير الدكتور علي بن ناصر الغفيص، البوابة الإلكترونية للتسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال الرابط : www.ca.gov.sa.

وتابع الدكتور الغفيص إلكترونياً خلال زيارته لمقر مركز برنامج حساب المواطن، مرحلة الإطلاق وتلقي الاستفسارات من المواطنين والمواطنات حول البرنامج، حيث يتاح التسجيل في البرنامج على مدار 24 ساعة يومياً، كما أن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين في البرنامج .

مما يذكر أن جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي الحقوا ببرنامج حساب المواطن وبإمكان المسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل في برنامج حساب المواطن في حال انطباق جميع شروط البرنامج عليهم.

ويعد “حساب المواطن” من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، لتحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.