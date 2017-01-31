 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي أصحاب المبادرات الشابة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي أصحاب المبادرات الشابة

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي أصحاب المبادرات الشابة
واس - الرياض

التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، مجموعة من الشباب الرياديين والعاملين وأصحاب المبادرات في سوق العمل، حيث أطلع على المشاريع والمبادرات التي يعملون عليها وأبرز التحديات التي يواجهونها في أعمالهم، فيما استعرض الرياديون احتياجاتهم للبرامج التمويلية والتدريبية التي تمكنهم من تحقيق رؤاهم ومبادراتهم .
وأثنى الشباب خلال اللقاء بتنظيمات وتشريعات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي كان لها أثر في دعم مبادراتهم ومقترحاتهم وتنفيذها، في خطوة تؤصل التشاركية وتحقيقا لمقتضيات التنمية الاقتصادية الراهنة.
وثمن معالي الدكتور الغفيص في بداية اللقاء الجهود التي يقودها شباب وشابات الوطن في سوق العمل، مشيراً إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية مستعدة لتقديم جميع أشكال الدعم للشباب والشابات العاملين والعاملات في السوق، سعياً إلى تمكينهم من تحقيق النمو الاقتصادي، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني بالمملكة .
وأكد معالي الوزير أن الوزارة ستعمل بالشراكة مع الرياديين على تطوير الأفكار الإبداعية والخلاقة وسط بيئة عمل مميزة، تسهم بشكل ملحوظ في التنمية الوطنية الشاملة، مستمعا إلى مقترحات وآراء الشباب، وأبرز التحديات التي تواجههم في سوق العمل، لافتا الانتباه إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم الكامل للشباب الذي سجل إبداعات لافتة بالسوق .

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