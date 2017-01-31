عدد من الفعاليات المنوعة ضمن مشاركة جامعة الملك خالد فرع تهامة بمهرجان محايل أدفأ

ضمن فعاليات مهرجان محايل أدفأ،، رعى محافظ محايل رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية مساء الاثنين فعاليات جامعة الملك خالد بحضور المشرف العام على جامعة الملك خالد فرع تهامة الدكتور محمد القرني وعدد من المسؤولين.

بدأت الفعالية بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة المشرف على الجامعة وجه فيها عدة رسائل بداية بتجديد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين ورسالة لولي العهد وزير الداخلية قائد موجة ردع الإرهاب الداخلي ورسالة لولي ولي العهد ونصرته للإخوة الأشقاء والتنكيل بالروافض، ورابعة لفيصل بن خالد قائد التنمية تطوير المنطقة خدميا وسياحيا، وخامسة رسالة شكر وامتنان لمن أبدع وتفنن في هذا المهرجان بريشة فنان وحاز على كسب الرهان محافظ محايل محمد بن سعود المتحمي، وآخر رسالة حملت بصمة وفاء لأولئك الشهداء الذين سطروا أروع التضحيات للوطن وتلك هي عادة العظماء في دحر الأعداء.

بعد ذلك تم عرض فيلم تعريفي عن جامعة الملك خالد فرع تهامة ثم مسرحية بعنوان “من يوظف من” من إخراج محمد الكعبي وإشراف عبدالرحمن مريع نالت استحسان الحضور، وكرم محافظ محايل مدير الجامعة المشرف بدرع مهرجان محايل أدفأ، وبدوره قدم القرني درعا تذكاريا لسعادة المحافظ بهذه المناسبة ودرعا لعميد شؤون الطلاب الدكتور مريع آل هباش وآخر لكاتب الأوبريت الشاعر حسين الزيداني، ثم اختتمت الفعالية بأوبريت قدمه المنشد سلمان آل ياسين وعلي الشهري وجابر الدريبي بعنوان “قبلة الدنيا”.