السفارة الأمريكية في تل أبيب : إعفاء الإسرائيليين اليهود المولودين في الدول الـ7 من حظر السفر الأمريكي

قالت السفارة الأمريكية في تل أبيب اليوم الثلاثاء، إن الإسرائيليين اليهود المولودين في الدول الـ7 التي يشملها حظر السفر الذي أمر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستثنون من هذا الحظر.

والجمعة وقع ترامب أمراً تنفيذياً يحظر على مواطني 7 دول غالبية سكانها من المسلمين من الشرق الأوسط وأفريقيا من دخول الأراضي الأمريكية لمدة 90 يوماً. إلا أن تفسير الأمر أثار ارتباكاً واسعاً.

ويعيش في إسرائيل نحو 140 ألف شخص ولدوا في الدول الـ7 الواردة في الأمر بينهم نحو 45 ألفاً من إيران، و53 ألفاً من العراق، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وفر العديد من هؤلاء من بلدانهم بسبب الاضطهاد، وغالبيتهم تزيد أعمارهم على 65 عاماً.

وتحدد جوازات سفرهم مكان الولادة، إلا أن معظمهم لا يحملون جنسية البلد الأصلي.

وسعت الحكومة الإسرائيلية للحصول على توضيح حول شمول قرار حظر السفر لهؤلاء.

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية “إذا كانت لديك تأشيرة سفر سارية إلى الولايات المتحدة مطبوعة على جواز سفرك، وكنت مولوداً في العراق أو إيران أو ليبيا أو الصومال أو السودان أو سوريا أو اليمن، ولا تملك جواز سفر سارياً من إحدى هذه الدول، فإن تأشيرتك لم تلغ ولا تزال سارية”.

وأضافت السفارة “نواصل النظر في طلبات الحصول على التأشيرات للمتقدمين المولودين في هذه الدول ما دام ليس بحوزتهم جواز سفر سار من إحدى هذه الدول”.