 بعد إقالة وزيرة العدل .. ترامب يطيح بمسؤول الهجرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

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بعد إقالة وزيرة العدل .. ترامب يطيح بمسؤول الهجرة

بعد إقالة وزيرة العدل .. ترامب يطيح بمسؤول الهجرة
المناطق - وكالات

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس الاثنين، المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل، وعين مكانه توماس هومان، وذلك بعيد أقل من ساعة على إقالته وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قراره منع رعايا سبع دول عربية من السفر للولايات المتحدة.

وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان، لم يعلل فيه سبب إقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك أوباما، إن تعيين هومان سيساهم في “ضمان أننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية”.

وكان الرئيس الأميركي، أقال سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل، أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية، بعد أن رفضت الدفاع عن قوانين منع السفر على رعايا 7 دول ذات أغلبية مسلمة.

وقالت ييتس مساء الاثنين، إن وزارة العدل لن تدافع في المحكمة عن الأمر الذي أصدره ترامب، الجمعة، ويعلق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، كما يحظر بشكل دائم دخول اللاجئين من سوريا، ويحظر لمدة 90 يوما دخول مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

 

 

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